بعد صورة ابنة سليماني عن يد والدها.. ظريف يطلب

2021/05/02 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، "السماح" من عائلة اللواء الراحل قاسم سليماني، بعدما "جرح مشاعرها" تسريب تسجيل صوتي له يتحدث فيه عن دور الضابط السابق في الحرس الثوري في السياسة الخارجية، أثار جدلا واسعا في إيران.

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