2021/05/02 | 14:57 - المصدر: عين العراق

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الأحد 2 مايو 2021 | 02:55 مساءً

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موظفو العقود يقتحمون دائرة صحة المثنى

اقتحم العشرات من موظفي العقود في المثنى، اليوم الأحد، دائرة الصحة في المحافظة، مطالبين بتثبيتهم.

وقال مصدر موظفي العقود وبعد اقتحام مبنى دائرة الصحة، قاموا باغلاقها واخراج جميع الموظفين منها.

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