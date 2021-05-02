وزير النفط: مصفى كربلاء سيُشَغَّل كمرحلة أولى في أيلول 2022

2021/05/02 | 15:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء- واع- عباس الرحيميأعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار أن مشروع مصفى كربلاء النفطي سيُشَغَّل كمرحلة أولى في أيلول 2022 ، مؤكداً ًًأنه سيوفر فرص عمل كثيرة للفنيين والعاطلين عن العمل.وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع) خلال زيارته لمشروع مصفى كربلاء اليوم ، إن " الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لإنجاز مشروع مصفى كربلاء النفطي"، مبيناً أن "العمل في المصفى مستمر بوتيرة جيدة حالياً وتمَّ التوقف فيه لمرات عدة في السابق بسبب ظروف جائحة كورونا".وأضاف،أن " تشغيل المرحلة الأولى للمصفى ستكون في أيلول من العام المقبل 2022 ،وعند تشغيله بكامل طاقتة الإنتاجية، سيسمح للعراق الاستغناء عن 90% من استيراداته للمشتقات النفطية". وتابع عبد الجبار أن "المشروع سيضيف قيمه عليا للبلاد في مجال الصناعات النفطية وسيسهم في إرساء أسس التنمية وسيوفر فرص عمل كبيرة للفنيين والعاطلين عن العمل ".وكان وزير النفط قد أشار في وقت سابق وحسب بيان رسمي إلى أنه" أوعز إلى إدارة المصفى بالإسراع في إنجاز الإجراءات الفنية المطلوبة لرفد منظومة الطاقة الكهربائية للمحافظة بطاقة توليدية تصل إلى 200 ميكاواط هذا الصيف" ،موضحاً أن "الوحدات الإنتاجية للمصفى تضم (35) وحدةً تشغيليةً وخدميةً منها أربع وحدات لإنتاج البنزين، وتضم وحدة التكسير الحراري بالعامل المساعد (FCC) ووحدة البولي نفثا وبعدد أوكتيني (95) و(90) الى جانب تنفيذ انشاء (44) خزاناً" .

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