الدوري الإسباني: برشلونة يواجه فالنسيا في مهمة محفوفة بالمخاطر

2021/05/02 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخوض برشلونة مواجهة صعبة أمام مضيفه فريق فالنسيا، على ملعب “ميستايا”، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني، في لقاء منتظر بين الفريقين، بالنظر إلى مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة التي تشهد تنافس شديد بينهما.

يدخل برشلونة اللقاء في المركز الثالث برصيد 71 نقطة، بعد خسارته المفاجئة أمام ضيفه فريق غرناطة فى الجولة الماضية، وفشله فى خطف الصدارة، فى ظل صراعه الشرس مع أندية أتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وإشبيلية، على حصد اللقب، بينما يحتل فالنسيا المركز الـ14، برصيد 36 نقطة.

ويواجه الفريق الكاتالوني أزم،ة في ظل غياب مديره الفني الهولندى رونالدو كومان عن لقاء الليلة، بجانب مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة، بعد إيقافه مباراتين بعد واقعة طرده خلال لقاء غرناطة، بسبب احتجاجه الغير لائق على التحكيم.

وقال الهولندي كومان خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: “شعرنا بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام غرناطة، فقدنا فرصة كبيرة للغاية من أجل التقدم في “الليغا”، لكن لا توجد مباريات سهلة، ليس هناك وقت للحزن، لأننا نواصل المنافسة مع الفرق الثلاثة الأخرى فى مقدمة الترتيب”.

وتابع: “في جميع المباريات دائماً نستحوذ كثيراً على الكرة، نصنع الفرص، ولكن يجب علينا تصحيح الأمور الدفاعية، ونغلق المزيد من المساحات”.

كما تحدث كومان على مواجهة فالنسيا قائلاً: “أعتقد أنها ستكون مباراة مهمة لنا، كما أن مباريات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مهمة في الوقت الحالي، نحن على بعُد بعض المباريات فقط، وبالتالي فإن كل لقاء مهم للغاية”.

ويعقد برشلونة أمالاً عريضة على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل تخطى عقبة “الخفافيش”، ومواصلة الصراع على لقب “الليغا”.

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