كويه.. مواطن تنبأ بكورونا منذ 12 عاما

2021/05/02 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنبأ مواطن كوردي من مدينة كويه بانتشار جائحة كورونا قبل 12 عاما، مبينا انه وثق ذلك خلال كتاب.

سيد ريناس من مدينة كويه تنبأ بانتشار فايروس كورونا في الصين قبل 12 عاما، ووصف قناني الاوكسجين التي تحملها الناس في الوقت الراهن خلال تنبؤاته التي وثقها في كتابه.

يضيف ريناس، انه وثق خلال كتابه الدول التي تتضرر اقتصاديا وماديا نتيجة تفشي فايروس كورونا، واصفا صف الفايروس بشكل واضح ومكان انتشاره اول مرة والدول المتضررة من تفشيه مثل الصين والهند.

يؤكد انه كتب كل ذلك في مقدمة كتابه بشكل واضح ودقيق والخاص بالتنبؤات، وانه ذكر ايضا حرب داعش في العراق وكيف يقوم التنظيم الارهابي بهدم الاماكن المقدسة والمعابد.

PUKmedia عن فضائية شعب كوردستان

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