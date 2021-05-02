مخاطر الطائفية السياسية على مستقبل الدولة السورية - عبدالله تركماني

2021/05/02 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني لا تتحول التعددية الطائفية إلى مشكلة تهدد الدولة الوطنية إلا عندما تفتقر هذه الدولة لشروط بناء المواطنة كإطار لتفاعل الأفراد، وغالباً ما تحاول هذه الدولة نفسها أن تغذِّي العصبيات الأهلية أو تعبئها في سبيل تأمين قاعدة اجتماعية مضمونة لها.



وفي سورية ما بدأته مراحل تكوُّن الدولة الحديثة من إعلاء شأن الوطنية السورية الجامعة عملت سلطة آل الأسد على تقويضه وتدميره.



ووفق تعريف د.



برهان غليون في كتابه ......





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