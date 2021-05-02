2021/05/02 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني الاول من ايار 2021باختصار ...عن اليسار والعولمة والعرب والحزب الثوريندوة حوار بمناسبة الأول من أيار عبر الزووم / مبادرة من الرفيق د.فريد عليبي============================================= تحية للرفاق في حزب الكادحين وللرفيق العزيز فريد.....في مناسبة الأول من أيار أتوجه بالتحية والتقدير إلى عمالنا وجماهير الكادحين وكل المناضلين العرب الذين قدموا بتضحياتهم ضمانات حقيقية أكدت على ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باختصار ...عن اليسار والعولمة والعرب والحزب الثوري - غازي الصوراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باختصار ...عن اليسار والعولمة والعرب والحزب الثوري - غازي الصوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).