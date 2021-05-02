وزارة التجارة: 70% من المواطنين لم يتسلموا حصصهم التموينية

2021/05/02 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التجارة، أن سبعين بالمئة من المواطنين العراقيين لم يراجعوا وكلاء التموينية لتسلُّم حصصهم.

وقال مدير عام الرقابة التجارية والمالية في الوزارة محمد حنون في تصريحات صحفية، إن بعض الوكلاء يشكون عدم مراجعة المواطنين لتسلُّم حصصهم التموينية، لافتاً الى أن نسبة عدد المواطنين الذين لم يـتسلموا حصصهم في المحافظات تتراوح بين ستين إلى سبعين بالمئة.

هذا، وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجَّه في وقت سابق وزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية.

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