الطيران المدني: إجلاء الرحلة الأولى للعراقيين العالقين في الهند يوم غد

2021/05/02 | 15:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، عن إجلاء الرحلة الأولى للعراقيين العالقين في الهند يوم غد الاثنين.وقالت سلطة الطيران في بيان، انها “تبين لمواطنينا العراقيين المتواجدين في الهند بأنه سيتم يوم غد الاثنين إجلاء الرحلة الأولى للعالقين هناك على متن الخطوط الجوية العراقية والتي ستكون هناك رحلات أخرى منتظمة لغرض إجلاءهم إلى العراق”.[…]

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