2021/05/02 | 15:28 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب ناشئات العراق يتأهل الى كأس العالم لتحدي المهارات الاساسية بكرة السلة

تأهل منتخب الناشئات تحت 15 سنة الى كأس العالم بحصد البطاقة الثانية على المجموعة.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي ان “منتخب العراق للناشئات لتحدي المهارات الاساسية الفردية حقق اليوم فوزه الثاني على منتخب غوام في تحدّي الاياب للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم”.

واوضح ان “منتخبنا حقق في المواجهة الاولى حصيلة الزمن 151 ثانية وغوام 200 ثانية وبعدها خسر من منتخب نيوزلندا وحقق الفوز الثاني بفارق 51 ثانية على منتخب غوام ليحصد البطاقة الثانية والتأهل للمونديال”.

يذكر ان البطولة تقام عن طريق البث المباشر عبر الانترنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب ناشئات العراق يتأهل الى كأس العالم لتحدي المهارات الاساسية بكرة السلة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب ناشئات العراق يتأهل الى كأس العالم لتحدي المهارات الاساسية بكرة السلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).