2021/05/02 | 15:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص حاول اضرام النار في مأخذ الاوكسجين في مستشفى دار السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص حاول اضرام النار في مأخذ الاوكسجين في مستشفى دار السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).