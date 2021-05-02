2021/05/02 | 15:31 - المصدر: وكالة ناس

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مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب منتسبي الحشد الشعبي

اعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي بعد تضمين الزيادة فيها .



واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم رفع رواتب الحشد الشعبي وبامكان المنتسبين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة ببغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة وذلك بعد ارسال الرسائل النصية التي تخطرهم بصرف الراتب

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