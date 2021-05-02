2021/05/02 | 15:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الرافدين يعلن توزيع رواتب منتسبي الحشد الشعبي » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 15:27

واع/

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