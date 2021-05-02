2021/05/02 | 15:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على شخص حاول اضرام النار في مأخذ الاوكسجين المركزي بمستشفى في جانب الكرخ.وقال الحجامي في بيان، إنه “تم قبل قليل مسك شخص حاول اضرام النار في مأخذ الاوكسجين المركزي في مستشفى دار السلام- قاعة الشهيدة الصيدلانية سهير شاكر المخصص لمعالجة مرضى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص حاول اضرام النار بمستشفى في بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص حاول اضرام النار بمستشفى في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).