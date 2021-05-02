البصرة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

2021/05/02 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الأحد (02 أيار 2021)، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع).وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن العيداني "أعلن أن يوم الثلاثاء المقبل، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب (ع) وتستثنى الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".

وأعلنت محافظة ميسان، في وقت سابق من اليوم الأحد (2 أيار 2021)، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة استشهاد الإمام علي (ع).

وذكر بيان للحكومة المحلية في ميسان، أنه "تقرر اعتبار يوم الثلاثاء المقبل المصادف (4 أيار 2021)، والموافق (21) من شهر رمضان المبارك، عطلة رسمية في كافة دوائر ومؤسسات المحافظة".

وأضاف البيان، أن القرار يأتي "بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) ولغرض فسح المجال لأبناء المحافظة لإحياء هذه الذكرى الأليمة وأداء مراسيم الزيارة".

وكانت محافظة النجف قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في نفس اليوم، لذات المناسبة.

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