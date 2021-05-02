2021/05/02 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، القبض على شخص حاول إضرام النار في مآخذ الأوكسجين المركزي في مستشفى دار السلام بالعاصمة بغداد.

وقال الحجامي في تدوينة على فيسبوك، إنه "تم قبل قليل مسك شخص حاول إضرام النار في مآخذ الاوكسجين المركزي في مستشفى دار السلام- قاعة الشهيدة الصيدلانية سهير شاكر، المخصص لمعالجة مرضى كورونا وتم إخماد اللهب مباشرة من قبل المنتسبين وتم تسليم الجاني للاستخبارات".

وأضاف، "نكرر تأكيداتنا لكافة المنتسبين باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والبقاء متيقظين طوال الوقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص أضرم النار في مأخذ الاوكسجين المركزي بمستشفى مخصص لمرضى كورونا ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص أضرم النار في مأخذ الاوكسجين المركزي بمستشفى مخصص لمرضى كورونا ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).