استهداف رتلي دعم لوجستي تابعين للتحالف الدولي في محافظتين عراقيتين

2021/05/02 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (02 أيار 2021)، بانفجار عبوتين ناسفتين على رتلي دعم لوجستي تابعين للتحالف الدولي في محافظتي المثنى وبابل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، ضمن حدود محافظة المثنى".

وأضاف، أن "عبوة ناسفة ثانية، انفجرت على رتل دعم لوجستي آخر، تابع للتحالف الدولي، وضمن حدود محافظة بابل".

وأشار إلى أن "المعلومات الأولية عن الانفجارين، أفادت بأن الانفجارين لم يسفرا عن أي اضرار بشرية أو مادية".

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