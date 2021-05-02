2021/05/02 | 15:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة السعودية إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” بسبب وجود أضرار جانبية.

وقالت الوزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” اليوم الأحد إنَّ “مسألة إلغاء الجرعة الثانية غير صحيحة”.

وأضافت أنَّ تأجيل الجرعة جاء بسبب نقص الإمداد العالمي، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية.

وكانت الوزارة أعلنت، السبت، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1048 إصابة و964 حالة تعاف.

التالي

منذ 17 ساعة

توقعات بحدوث كارثة جليدية

منذ 20 ساعة

ما نوع العرق الذي يشير إلى خطر على الصحة؟

منذ 22 ساعة

تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم

منذ 24 ساعة

البنتاغون: إلغاء خطط بناء جدار على الحدود مع المكسيك

منذ يوم واحد

جمهوريون يطالبون بالتحقيق مع كيري

منذ يوم واحد

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع بوغبا

منذ يوم واحد

الرافدين يعلن توزيع رواتب مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات

منذ يوم واحد

بايدن يؤيّد “دبلوماسية واقعية” إزاء كوريا الشمالية

منذ يومين

ميزة طال انتظارها ستظهر في “تليغرام” قريبا

منذ يومين

أحدث وأقوى حاسب من سامسونغ لعشاق الألعاب الإلكترونية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة السعودية تنفي إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة السعودية تنفي إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).