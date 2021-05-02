تحذير من وزارة الثقافة في اقليم كوردستان

2021/05/02 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الثقافة في اقليم كوردستان يوم الاحد، انها ستتخذ اجراءات رادعة بحق القنوات الاعلامية التي تحرض على العنف الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان بعض وسائل الاعلام المرئية تحرض عبر الاحداث الاجتماعية، على العنف، بتضخيم الاحداث ما يؤدي الى هدم السلم المجتمعي.

واضاف: ان تلك الوسائل الاعلامية عليها الابتعاد عن هكذا اخبار، التي تتسبب في تنعكس سلبا على الحالة النفسية والتماسك الاسري، وبخلاف ذلك، ستتخذ الوزارة اجراءات قانونية كفيلة بحق المخالفين.

PUKmedia ترجمة

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