اقليم كوردستان يسجل 17 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19

2021/05/02 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، عن تسجيل 931 حالة شفاء من فايروس كورونا في عموم الاقليم.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "431"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: " 7365 فحوصات جديدة"

•(2477) اربيل

•(1730) السليمانية

•(2545) دهوك

•(235) حلبجة

•(378) كرميان

•(0) رابرين

2.



الاصابات: (693 اصابة جديدة)

•(181) اربيل

•(357) السليمانية

•(105) دهوك

•(8) حلبجة

•(42) كرميان

•(0) رابرين

3.



الشفاء: (931 حالة شفاء جديدة)

•(149) اربيل

•(385) السليمانية

•(329) دهوك

•(6) حلبجة

•(51) كرميان

•(11) رابرين

4.



الوفيات: (17 حالة وفاة)

•(2) اربيل

•(5) السليمانية

•(8) دهوك

•(0) حلبجة

•(2) كرميان

•(0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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