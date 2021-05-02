2021/05/02 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان تزخر المواقع الإلكترونية بالكثير من الكتابات عن الماركسية، فهناك من يشرح حياة ماركس، ومنها من يشرح فلسفته او نظراته السياسية او طروحاته في الاقتصاد، والكثير من الكتاب يتعمق في تلك الشروحات والتأويلات، لكن في الحقيقة ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة من الكتاب اعطتنا نوعا جديدا في كيفية الكتابة عن الماركسية، ويبدو ان هذا النوع أصبح هو الساري والسائد في الكتابة، خصوصا في موقع الحوار المتمدن.يبدأ كاتب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيفية كتابة مقال عن الماركسية؟ - قاسم علي فنجان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيفية كتابة مقال عن الماركسية؟ - قاسم علي فنجان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).