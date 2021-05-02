أسباب وأعراض سرطان المريء - مصعب قاسم عزاوي

2021/05/02 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.أعراض سرطان المريءعندما تتطور الإصابة بسرطان المريء لأول مرة فإنه نادراً ما يتسبب في أي أعراض حيث أن الورم يكون صغير جداً، وعندما يبدأ السرطان في النمو الحجمي فإن هذه الأعراض تبدأ في التطور.الصعوبة في البلعصعوبة البلع هو من أكثر الأ ......





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