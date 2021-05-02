خلال 48 ساعة.. إنقاذ أكثر من 600 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

2021/05/02 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الليبية أن عناصر خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في اليومين الماضيين قبالة الساحل الغربي للبلاد.

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