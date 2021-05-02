وزير سابق يحدد أسباب تلكؤ المشاريع ويؤكد: جهل الوزارات تسبب بعزوف الشركات الكبرى

2021/05/02 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص حدد وزير الاعمار والاسكان السابق، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، أسباب تلكؤ المشاريع، فيما اشار إلى أن جهل الوزارات تسبب بعزوف الكثير من الشركات الكبرى.وقال ريكاني، في مقابلة أجراها معه “المركز الخبري […]

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