2021/05/02 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني أن طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية أسفرت عن قتل ثلاثة عناصر من داعش في محافظة نينوى.

وأكد بيان الخلية انه بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية ضد ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بعد متابعة من قبل القوة التكتيكية التابعة لخلية الصقور في محافظة نينوى جنوبي مدينة الحضر، مضيفا أنه تم قتل العناصر الثلاثة بعد محاصرتهم في نفق وتم تدميره من قبل طيران التحالف الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: طيران التحالف الدولي يقتل 3 عناصر من داعــش في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: طيران التحالف الدولي يقتل 3 عناصر من داعــش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).