البصرة تعطل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

2021/05/02 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة /المركز الخبري الوطني قررت محافظة البصرة، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل.وقالت المحافظة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنها “تعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي […]

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