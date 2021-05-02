موقف وبائي جديد.. انخفاض كبير بعدد الاصابات.. لماذا تقلل وزارة الصحة الفحوصات؟

2021/05/02 | 16:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

للمرة الثانية على التوالي، سجلت وزارة الصحة اليوم الاحد انخفاضا كبيرا بعدد اصابات كورونا في نطاق الـ4 الاف اصابة بعد ان انخفضت الى نطاق الـ5 الاف اصابة يوم امس، عقب اسابيع من تسجيل اصابات بين نطاق الـ6 و الـ7 الاف اصابة.

وسجلت الوزارة اليوم الاحد 4564 اصابة جديدة بالفيروس فقط، مقابل 7859 حالة شفاء و38 حالة وفاة فقط.

ويبدو ان انخفاض الاصابات ناتج عن تقليل وزارة الصحة لعدد الفحوصات فمن أكثر من 45 الف فحص يوميًا، خفضت الوزارة عدد الفحوصات يوم امس الى 38 الف فحص فقط، فيما اجرت اليوم اقل من 32 الف فحص فقط، وهو الامر الذي ادى الى تناقص الاصابات المسجلة.

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