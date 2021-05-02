الخفاجي يؤكد خلوَّ ذي قار من الإصابات بالسلالة الهنديَّة

2021/05/02 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلاميأكدت محافظة ذي قار، اليوم الأحد، خلوَّها في الوقت الحاضر من أية إصابات بالسلالة الهندية من الوباء.وقال محافظ ذي قار احمد الخفاجي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا توجد في الوقت الحاضر أية إصابات في المحافظة بالسلالة الهندية"، مستبعداً في الوقت نفسه "عدم تعرض المحافظة لإصابات محتملة بهذه السلالة".وأضاف ، إنه "في حال ظهور إصابات بالسلالة الهندية ، فأن الحكومة المحلية ستستمع إلى رأي المختصين في دائرة صحة ذي قار ، بشأن الآليات التي يمكن اتباعها لتفادي خطر انتشار الإصابات"، مبيناً أن "دائرة الصحة في المحافظة تستنفر جهودها لتطويق أي أزمة صحيَّة محتملة".وأكد الخفاجي ، أن "الإجراءات المتبعة في المحافظة حالياً تتلخص بعزل الوافدين من الهند لحين ثبوت عدم إصابتهم".

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