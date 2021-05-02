2021/05/02 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى / المركز الخبري الوطني ألقت القوات الأمنية، اليوم الأحد، القبض على اثنين من النزلاء الهاربين من سجن الهلال في محافظة المثنى.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “القوات الأمنية، القت القبض على اثنين من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاربو سجن الهلال بالمثنى..



القبض على 2 آخرين المركز الخبري الوطني.

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