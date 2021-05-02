2021/05/02 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تسجل انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات بوباء كورونا خلال 24 ساعة

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