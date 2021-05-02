راموس بات قريباً من تجديد عقده مع ريال مدريد لموسمين

2021/05/02 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

بات سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني قريباً، من تجديد تعاقده مع الفريق الملكي، والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

ويرغب رامس في ختام مسيرته بالقميص الملكي، بالرغم من عدم الوصول لاتفاق نهائي بالتجديد مع إدارة فلورنتينو بيريز، رغم تنازله مؤخرا عن بعض شروطه.

ويحظى راموس باهتمام من باريس سان جيرمان الذي قدم له في الفترة الماضية، عرض خرافي من أجل ضمه في صفقة انتقال حر بدون أي مقابل مادي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن،" تجديد عقد راموس الأن بات يتوقف على إدارة ريال مدريد، وتحديدا مدة التعاقد التي ستجمع بين الطرفين".

وأوضحت أن،" راموس الأن مستعد لتخفيض راتبه بنسبة 10% كما كان يريد ريال مدريد في الفترة الماضية".

وأشارت إلى أن،" راموس سيوقع فورا على العقد، إذا كانت المدة لموسمين على الأقل، حيث أن الأمر بالنسبة له غير متعلق بالمال في الفترة الحالية".

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