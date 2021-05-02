التربية تبرر غياب العراق عن التصنيف العالمي للتعليم

2021/05/02 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة التربية ان غياب العراق عن التصنيف العالمي للتعليم يعود لأسباب مالية أدت الى عدم مشاركته في الاختبارات الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان ان السبب الرئيسي لعدم وجود العراق ضمن الخارطة التعليمية العالمية هو الجانب المالي، اذ يتوجب على الدولة التي ترغب بالظهور في التصنيف العالمي دفع اشتراك سنوي للهيئة الدولية لتقييم منجزات التعليم في مدينة لاهاي، مشيرة الى انها قطعت شوطاً كبيراً في الاستعداد للمشاركة في الاختبارات التي ستجري في العام الفين وثلاثة وعشرين.

وأعربت الوزارة عن ثقتها بالعودة القريبة الى التصنيف العالمي لأن العراق لا يزال يمتلك نظاماً تعليمياً متميزاً، ويمثل قاعدة علمية مقارنة بالأنظمة التعليمية على المستوى العربي على الرغم من قلة الإمكانات والظروف القاسية التي تمر بها البلاد.

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