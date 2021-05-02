سائرون تطالب بالتحقيق مع الغانمي بشأن اسباب هروب السجناء من المثنى

2021/05/02 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالبت كتلة سائرون النيابية، اليوم الاحد ، بتشكيل لجنة تحقيقية مع وزير الداخلية عثمان الغانمي لمعرفة اسباب هروب السجناء من مركز شرطة الهلال في محافظة المثنى.

وقال النائب عن الكتلة جواد الموسوي في بيان صحفي، ” نطالب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل مجلس تحقيقي لتقصي الحقائق بحق وزير الداخلية عثمان الغانمي لتحقق من اسباب هروب السجناء من مركز الهلال في محافظة المثنى لتحديد المقصرين ومعاقبتهم”.

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