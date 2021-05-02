خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية ملزم لكافة السلطات

2021/05/02 | 16:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني علي التميمي يوم الاحد، ان قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون مجالس المحافظات ملزم، لافتا الى ان المجالس لا تستطيع العمل بعد 4 سنوات من عملها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت اليوم، قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2021/5/2 والخاصه بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.

وقال التميمي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات رقم 21 سنة 2008، موضحا، ان المجالس تستمر بعملها لحين اجراء انتخابات جددية للمجالس.

واضاف: ان قرار المحكمة هو ملزم لكافة السلطات، مشيرا الى ان عمل مجالس المحافظات لا يجوز ان يستمر بعد انتهاء 4 سنوات ويعتبر ذلك غير قانوني ودستوري لان المحكمة الغت هذا النص وقطعت الشك باليقين.

PUKmedia خاص

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