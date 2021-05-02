الموقف الوبائي.. استمرار ارتفاع حالات التعافي من كورونا

2021/05/02 | 16:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تسجيل 4564 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 4564 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

واضافت، ان عدد حالات الشفاء من الاصابة بلغ 7859 حالة شفاء، لافتة الى انها سجلت 38 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

واردفت الوزارة ان مجموع المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 358104 مواطنا.

وادناه وثيقة تبين الموقف الوبائي واللقاحي بفايروس كورونا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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