سلطة الطيران المدني العراقي: بدء إجلاء المواطنين من الهند غدا

2021/05/02 | 16:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت سلطة الطيران المدني العراقي، إنها ستبدأ اعتبارا من يوم غدا الاثنين إجلاء الرحلة الأولى للمواطنين العالقين في الهند.وقالت سلطة الطيران المدني، في بيان لها، إنه سيتم نقل المواطنين على متن الخطوط الجوية العراقية، وستكون رحلات أخرى منتظمة …

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