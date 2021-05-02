النفط العراقية: 5.5 مليار دولار إيرادات الصادرات خلال أبريل

2021/05/02 | 16:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، مجموع الصادرات النفطية على مستوى الكميات والإيرادات لشهر أبريل/ نيسان 2021، وفقا للإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".وقالت الوزارة، في بيان لها، إن كميات صادرات …

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