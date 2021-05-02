الآلاف يتظاهرون في البرازيل تأييداً لبولسونارو على الرغم من الجائحة

2021/05/02 | 16:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في عدد من مدن البلاد السبت من دون أيّ مراعاة لقيود التباعد الاجتماعي المفروضة للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد-19، في حين أحيت المعارضة ذكرى الأول من أيار/مايو في العالم الافتراضي.وجرت التظاهرات … Readmore

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