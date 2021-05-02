بيونغ يانغ: الدبلوماسية الأميركية “زائفة” ولا تفاوض مع واشنطن

2021/05/02 | 16:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت بيونغ يانغ الأحد واشنطن بأنّها تستخدم الدبلوماسية “لافتة زائفة” تخفي وراءها نواياها “العدوانية”، مؤكّدة رفضها التفاوض مع الولايات المتّحدة، في موقف يأتي بعد إعلان البيت الأبيض تأييده انتهاج مقاربة دبلوماسية “واقعية” لإقناع نظام كيم جونغ-أون بالتخلّي عن سلاحه النووي.… Readmore

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