2021/05/02 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب بإدراج استجواب وزير المالية في الجلسة القادمة المركز الخبري الوطني.

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