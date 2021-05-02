ليبيا.. المحكمة العليا تنقض حكما بشأن متهمين بقضية

2021/05/02 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت ‏الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا في ليبيا حكما بشأن قضية ما عرف بـ "مذبحة سجن أبوسليم" والتي راح ضحيتها المئات من السجناء عام 1996.

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