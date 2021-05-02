هجوم بعبوتين ناسفتين على رتلين للتحالف في بابل والمثنى

2021/05/02 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض رتلا دعم لوجستي تابعان للتحالف الدولي الى تفجيرين بحادثين منفصلين جنوبي العراق.

مصدر أمني قال إن التفجيرين وقعا بعبوتين ناسفتين حيث استهدف أحدهما رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق الحلة السريع في محافظة بابل بينما استهدف الآخر رتلا مماثلا على طريق مدينة السماوة في محافظة المثنى..



مشيرا الى ان التفجيرين لم يخلفا إصابات تُذكر.

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