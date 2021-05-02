اتحاد نقابات العمال: العامل العراقي مظلوم لـ 4 أسباب

2021/05/02 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةأكد الاتحاد العام للنقابات في العراق،اليوم الأحد، أن العامل العراقي مظلوم لـ 4 أسباب ، فيما طالب بمنع دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد مع وجود مئات الآلاف من العراقيين العاطلين عن العمل .وقال رئيس الاتحاد العام للنقابات في العراق ستار الدنبوس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" الاتحاد خاطب وزارتي الداخلية والعمل والشؤون بكتب رسمية للمطالبة بمنع دخول العمالة الاجنبية، لوجود بطالة كبيرة في البلاد، رفعت نسبة الفقر في عدد من المحافظات لأكثر من 45% حسب احصاءات وزارة التخطيط ".وأضاف ، أن "العامل العراقي لا يملك حقوقاً مشابهة لما يملكه نظراؤه في الدول المتقدمة، وهو مظلوم من أربع نواحٍ وأسباب هي الأجور وساعات العمل وغياب التأمين الصحي وشروط السلامة ما يعرضة للاضطهاد ".وتابع الدنبوس أن " الاتحاد شارك في صياغة فقرات بنود قانون العمل التي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه، وقدمنا اعتراضاً الى وزارة العمل ومجلس شورى الدولة ولجنة العمل النيابية، لإعادة ادراج الفقرات المنْصِفة للعامل المتقاعد والتي تم رفعها من القانون".وأكد ،أنه " في قانون العمل بنود مقترحة لحماية للعامل العراقي المتعاقد وغير المتعاقد حتى لو كان العقد شفهياً إذ يمكنه اللجوء الى المحاكم المختصة او الاتحاد العام لنقابات العمال للحصول على حقوقه عبر اتخاذ الاجراءات القانونية كافة"، مشيراً إلى أن " بعض الجهات الحكومية والأهلية تحجم عن توقيع عقد مع العمال لديها ما يعد انتهاكا لحقوقه".وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي قد أوضح في تصريح نشرته (واع) ، أن "الجهات الرسمية لا تمتلك العدد الحقيقي للأيدي العاملة الأجنبية في العراق"، مؤكداً "وجود نحو 500 ألف إلى 600 ألف عامل أجنبي في العراق".وبين ،ان "أغلب العمالة الأجنبية يدخلون بطرق غير شرعية"، مبيناً أن "مصفى كربلاء يعمل فيه 18 ألف بنغالي مقابل ألفي عراقي، بينما مجمع بسماية يعمل فيه 11 ألف بنغالي".

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