مجدداً.. تحذير نيابي من ’’كارثة’’ كورونا الهندية وطرح 3 خطوات لتفادي انتشارها

وكانت لجنة الصحة النيابية، دعت الخميس، إلى تشديد الإجراءات الوقائية وفرض حظر شامل خلال فترة العيد للحد من انتشار الوباء، فيما أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها منع دخول السلالة الهندية إلى العراق.وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سلمان الغريباوي: إن "هناك مخاوف كبيرة من دخول سلالة الوباء الجديدة التي ظهرت في الهند إلى العراق ، مبينا ان" اللجنة مع تشديد الإجراءات الوقائية والرجوع إلى الحظر الشامل خلال أسبوع العيد".وأكد إن "اللجنة تدعم تشديد الإجراءات لأن الوضع خطر وعدد الإصابات بارتفاع مستمر وعدد الملقحين دون المستوى إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ".وأضاف إن" هناك معلومات عن دخول إحدى الحالات المصابة بالسلالة الهندية لذي قار"، مشددا على ضرووة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع دخول هذه السلالة لأنها أكثر خطورة وفتكاً".وأشار إلى أن "لجنة الصحة النيابية تتواصل مع وزارة الصحة لإتخاذ كافة التدابير من أجل منع وصول السلالة الجديدة إلى العراق وانتشارها ونشدد على ضرورة أن يلتزم المواطن بالوقاية".
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