مجدداً.. تحذير نيابي من ’’كارثة’’ كورونا الهندية وطرح 3 خطوات لتفادي انتشارها

2021/05/02 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصحذر عضو خلية الازمة النيابية، النائب رياض المسعودي، اليوم الاحد، من وقوع كارثة صحية في البلاد بسبب "السلالة الهندية"، فيما طرح 3 خطوات لتفادي الوقوع بها.وقال المسعودي في حديث خاص لـ( بغداد اليوم)، إن "التقارير الصحية المتوفرة عن السلالة الهندية لفيروس كورونا، تؤكد اختلافها بشكل كبير عن خصائص كوفيد 19، فضلا عن إمكانية اجتيازها اللقاحات المضادة لوباء كورونا".واضاف أن "الحكومة العراقية مطالبة بالتعامل مع خطر السلالة الهندية بحزم من خلال تطبيق الحجر الصحي على العراقيين القادمين من الهند في المطارات ولمدة 21 يوما، بالإضافة إلى منع قدوم إي مواطن تنتشر في بلاده السلالة الهندية، فضلا عن التعامل بحرص مع البضائع القادمة من الهند او الدول التي وصلتها السلالة، بما في ذلك التعامل الحذر مع الوفود الإعلامية الاجنبية والعربية".واشار إلى أن "العراق يحتل المركز الأول عربيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وعلى هذا الأساس لان الوضع الصحي للبلاد لا يتحمل المزيد من الموجات الجديدة للوباء"، لافتا إلى أن "التعامل مع السلالة الهندية يجب أن لا يخضع لمبدأ العواطف، لأننا بخلاف ذلك سنغرق في موجة قاسية جدا وستكون الكارثة على الابواب".

وكانت لجنة الصحة النيابية، دعت الخميس، إلى تشديد الإجراءات الوقائية وفرض حظر شامل خلال فترة العيد للحد من انتشار الوباء، فيما أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها منع دخول السلالة الهندية إلى العراق.وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سلمان الغريباوي: إن "هناك مخاوف كبيرة من دخول سلالة الوباء الجديدة التي ظهرت في الهند إلى العراق ، مبينا ان" اللجنة مع تشديد الإجراءات الوقائية والرجوع إلى الحظر الشامل خلال أسبوع العيد".وأكد إن "اللجنة تدعم تشديد الإجراءات لأن الوضع خطر وعدد الإصابات بارتفاع مستمر وعدد الملقحين دون المستوى إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ".وأضاف إن" هناك معلومات عن دخول إحدى الحالات المصابة بالسلالة الهندية لذي قار"، مشددا على ضرووة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع دخول هذه السلالة لأنها أكثر خطورة وفتكاً".وأشار إلى أن "لجنة الصحة النيابية تتواصل مع وزارة الصحة لإتخاذ كافة التدابير من أجل منع وصول السلالة الجديدة إلى العراق وانتشارها ونشدد على ضرورة أن يلتزم المواطن بالوقاية".

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