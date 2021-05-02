وكالة الاستخبارات: اعتقال منتحل صفة عميد في رئاستي الجمهورية والوزراء في كركوك

2021/05/02 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات القبض على منتحل صفة عميد في رئاستي الجمهورية والوزراء في كركوك.

الوكالة قالت في بيان ان مفارزها تمكنت من القاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عميد في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، بهدف القيام بالنصب والاحتيال على المواطنين بحجه تعينهم مقابل مبالغ ماليه والتوسط لبعض ضباط الشرطة في محافظة كركوك مقابل مبالغ مالية بغية متابعه ترقياتهم ونقلهم وتثبيت رتبهم، مبينة ان المتهم اعترف بحمله رتبة عميد في رئاسة الجمهورية عندما يكون في بغداد، ورتبة عميد في رئاسة الوزراء عندما يكون في كركوك.

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