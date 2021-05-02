الأمن التركي يعتقل شخصا اجنبيا كان على صلة بأبي بكر البغدادي

2021/05/02 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة الاناضول التركية عن تمكن قوات الأمن في مدينة إسطنبول من القبض على شخص أجنبي من المرجح ان يكون من المقربين لما كان يسمى أمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

الوكالة نقلت عن مصادر أمنية تركية قولها ان عناصر جهاز الاستخبارات التركي، نفذوا عملية للكشف والقبض على مشتبهين مرتبطين بالتنظيم الإرهابي، وتمكنوا من رصد شخص أجنبي كان موجودا في مناطق الاشتباكات خلال العام الفين وأربعة عشر، وتولى مهمات قيادية في التنظيم، وتحرك مع من يسمون أمراء رفيعين داخل هيئة اتخاذ القرار بالتنظيم.

وأضافت الوكالة ان التحريات أظهرت أن الشخص المعتقل كان له دور في عبور أبو بكر البغدادي إلى مناطق آمنة في سوريا، قبل مقتل الأخير بضربة أميركية في سوريا قبل نحو عامين.

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