2021/05/02 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

414 مشاهدة

انتقدت عصائب اهل الحق، الاحد، عدم محاسبة مجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الخروقات الامنية المتكررة، فضلا عن الاخفاقات الحكومية الاخرى في حل الازمات الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم العصائب، سعد السعدي، في تصريح لـNRT عربية، اليوم، (2 ايار 2021) انه "في مايخص الخروقات الأمنية الأخيرة في الطارمية وديالى وبعض المناطق الأخرى، دليل على ان داعش تحول من الجهد العسكري الى الامني،" مبينا ان بعض المناطق لا تزال تعتبر حواضن لعناصر داعش، حيث ينطلق منها للقيام بهجمات على القوات الامنية والمواطنين الأبرياء".

واضاف السعدي، أن "دور البرلمان العراقي هو رقابي وتشريعي وعلية أن يسأل رئيس الوزراء عن الخروقات الذي تكررت كثيرا،" مستغربا من سكوت مجلس النواب عن اخفاق الحكومة للازمات الاقتصادية والامنية وغيرها دون محاسبة او رقيب."

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصائب تستغرب من اداء البرلمان وتوجه انتقادا للحكومة على خلفية هجمات داعش) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العصائب تستغرب من اداء البرلمان وتوجه انتقادا للحكومة على خلفية هجمات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).