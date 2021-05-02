ذي قار توضح حقيقة تسجيل إصابات بالسلالة المتحورة.. واجراءات الوافدين من الهند

2021/05/02 | 16:46 - المصدر: NRT عربية

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نفى محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، الاحد، تسجيل أي إصابة بالسلالة الهندية في المحافظة، مشيرا إلى ان الاجراءات المتبعة بشان الوافدين من الهند، تتلخص بعزلهم لحين ثبوت عدم إصابتهم بالسلالة.

وقال الخفاجي في تصريح تابعه NRT اليوم، (2 ايار 2021)، إنه "لا توجد في الوقت الحاضر أية إصابات في المحافظة بالسلالة الهندية، مستبعدا في الوقت نفسه "عدم تعرض المحافظة لإصابات محتملة بهذه السلالة".

وأوضح، إنه "في حال ظهور إصابات بالسلالة الهندية، فأن الحكومة المحلية ستستمع إلى رأي المختصين في دائرة صحة ذي قار، بشأن الآليات التي يمكن اتباعها لتفادي خطر انتشار الإصابات"، مبينا أن "دائرة الصحة في المحافظة تستنفر جهودها لتطويق أي أزمة صحية محتملة".

ولفت الخفاجي، إلى أن "الإجراءات المتبعة في المحافظة حاليا تتلخص بعزل الوافدين من الهند لحين ثبوت عدم إصابتهم".

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