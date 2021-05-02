سائرون تطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية لمعرفة اسباب هروب السجناء

2021/05/02 | 16:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت كتلة سائرون النيابية اليوم الاحد ، لتشكيل لجنة تحقيقية مع وزير الداخلية عثمان الغانمي لمعرفة اسباب هروب السجناء من مركز شرطة الهلال في محافظة المثنى “.

وقال النائب عن الكتلة جواد الموسوي في بيان صحفي ، ” نطالب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لتشكيل مجلس تحقيقي لتقصي الحقائق بحق وزير الداخلية عثمان الغانمي لتحقق من اسباب هروب السجناء من مركز الهلال في محافظة المثنى لتحديد المقصرين ومعاقبتهم “.

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