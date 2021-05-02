2021/05/02 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت قناة “الميادين” بأن إيران توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى، مع إفراج الدولتين الغربيتين عن جزءا من الأموال الإيرانية المجمدة لديهما.ونقلت القناة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل إعلام: طهران اتفقت مع واشنطن ولندن على تبادل الأسرى المركز الخبري الوطني.

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